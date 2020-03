Coronavirus, ultima stazione: l'età sarà una discriminante per salvarsi?

Il documento, che riportiamo integralmente in pdf in calce all'articolo, titolato Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, si colloca in un contesto mediatico complessivo che, da giorni, insiste sul fatto che ad ammalarsi e morire sono (sarebbero) i più anziani.

Il contesto mediatico («muoiono gli anziani»), ovviamente non generato da SIIARTI, ma in cui il documento di SIIARTI inevitabilmente ricade, lascia implicitamente intendere che sia inevitabile il sacrificio di decine di persone a causa dell'età e della loro fragilità.

La SIAARTI, comunque, ipotizza uno «scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate» (p. 3).

Questo criterio di «giustizia distributiva» dividerà la popolazione italiana in sommersi e salvati, non meno della malattia? «In una situazione così complessa», scrive la Siaarti, «ogni medico può trovarsi a dover prendere in breve tempo decisioni laceranti da un punto di vista etico oltre che clinico: quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti i pazienti che arrivano, non tutti con le stesse chance di ripresa (...)».