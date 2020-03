Il telefono del vento, per parlare con chi non c'è più

La comunità scientifica che ne pensa? È qualcosa di discusso e commentato?

Sicuramente altri psicologi e psicoterapeuti avranno commentato questo fenomeno, anche sulla scia del successo del romanzo e, a breve, del film. Quello che da tempo la comunità scientifica sostiene è l’importanza durante l’elaborazione di un lutto di sentirsi ascoltati e accolti, di poter esprimere le proprie emozioni, incluse quelle indicibili di rabbia e rancore nei confronti di chi non c’è più. In quel particolare dialogo con il vento (in cui a tutti gli effetti manca l’interlocutore), chi parla ha l’opportunità di ascoltare se stesso e dare parola al cuore, senza giudizio e senza interruzioni. Il valore aggiunto di quella cabina, rispetto ad un dialogo più solitario che potrebbe, per esempio, aver luogo tra le mura domestiche, è proprio la condivisione dell’esperienza con altre persone con cui non necessariamente si parla ma che diventano allo stesso tempo testimoni e compagni di viaggio, proprio come accade durante un supporto psicologico o in un gruppo di auto-mutuo-aiuto, quando la condivisione del dolore permette di mitigare il senso di solitudine.

È un'idea che si potrebbe copiare? A che condizioni e con quali accorgimenti?

Il telefono del vento di Bell Gardia fa ben comprendere l’importanza di un legame tra vivi che condividono una pratica, anche se ciascuno affronta la perdita a modo proprio. Questo si respira in ogni passaggio del romanzo. Faccio però un po’ fatica ad immaginare una situazione analoga in un contesto differente da quello giapponese, nella cui cultura è intriso un concetto di riserbo e di rispetto molto diverso da quello a cui siamo abituati in occidente. Le copie non sono mai riproduzioni fedeli dell’originale perché difficilmente possono replicare lo spirito con cui sono nate. La bellezza di quel luogo sta, a mio parere, proprio nella spontaneità con cui è sorto. È un luogo che dovrebbe rimanere unico, come unici sono i rapporti che abbiamo tessuto, punto dopo punto, con i nostri cari che non ci sono più. Non escludo che possano nascere iniziative simili, ma resta fondamentale la spontaneità e soprattutto l’importanza di non creare illusioni, dando per scontato che sia sufficiente frequentare quel luogo per trarne sollievo. Ancora citando il romanzo, è auspicabile che un posto dove curare il dolore e rimarginarsi la vita ognuno se lo fabbrichi da sé, in un luogo che ognuno individua diverso.