Al via la campagna per sostenere le giovani mamme con Sm

Per sostenere il Progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini” è a disposizione il numero solidale 45580 attivo dall’8 marzo al 29 marzo, per donare donare da 2 a 10 euro.

La campagna 2020 di “Trenta Ore per la Vita” sarà ospitata dall’8 al 21 marzo su Sky e dal 23 al 29 marzo sulle reti Rai per proseguire, fino al 31 luglio, con varie iniziative speciali sul territorio. Lorella Cuccarini ricorda: «Grazie alla vostra generosità continueremo ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane».

Rita dalla Chiesa, che quest’anno sostiene la campagna al fianco di Lorella Cuccarini, continua: «I bambini sono i primi a risentire della malattia della mamma sviluppando stati di disagio talvolta gravi che, a loro volta, richiederebbero un sostegno che la mamma, da sola, non può dare. Grazie al progetto di Trenta Ore per la Vita, tutti insieme potremo migliorare la loro vita e quella dei loro figli».

La rete di protezione sarà attiva in 80 città italiane con 100 volontari qualificati nell’accoglienza, nell’orientamento e nell’informazione, 650 volontari impegnati nelle attività e servizi di supporto diretto, 40 donne con SM volontarie per il confronto alla pari e per lo scambio di esperienze, 70 psicologi formati in SM per l’attivazione di percorsi di supporto psicologico ed emotivo, 40 consulenti legali per la consulenza e il supporto in tema di tutela dei diritti soprattutto in ambito lavorativo e altri operatori professionali specifici in base alle esigenze individuate (es, terapisti occupazionali).

La rete di protezione garantirà:

· supporto psicologico per le donne e per i loro bambini

· sostegno nelle attività quotidiane domiciliari

· consulenza e orientamento professionale (in particolare legale)

· informazione, formazione sulla gestione dalla SM

· confronto e condivisione alla pari

Si stima siano 12mila le potenziali donne con SM (con figli) che potrebbero beneficiare del progetto. Mentre potrebbero essere 10mila le persone che indirettamente potranno trarre dei benefici dalla rete di protezione rivolta alle donne: ovvero tutta la rete famigliare e sociale attorno alle mamme: in particolare figli, partner/coniugi e altri famigliari.

Inoltre, come da tradizione, Trenta Ore per la Vita sosterrà anche altre associazioni, la manifestazione contribuirà, infatti, alla realizzazione del progetto speciale, Progetto Home, che ha come obiettivo il completamento della seconda casa di Pescara in collaborazione con l’Associazione Agbe e il proseguimento dei lavori del Villaggio dell’Accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo (a Bari), per completare le prime e due unità abitative e garantire ai piccoli malati di tumore e alle loro famiglie, costretti a lunghi viaggi per affrontare le terapie, la possibilità di soggiornare gratuitamente in un ambiente accogliente e vicino al centro di cura.