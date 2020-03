La scuola “fuori dalla classe” ai tempi del Coronavirus

Già ben prima di Covid19 i “fuoriclasse” hanno sfidato la lezione classica, i programmi, le valutazioni, i tempi frenetici della scuola. Per questo, la sospensione delle attività didattiche pone più a rischio questi ragazzi che tutti gli altri. La scuola, come diritto all’istruzione secondo la nostra Costituzione è aperta a tutti, anche quando è chiusa per il bene di tutti. Se il corridoio, quando la scuola è aperta, è il luogo dell’esclusione dalla classe, la lezione on line rischia di esserlo altrettanto. E nelle ore dell’ubriacatura della lezione on line e della didattica on line (ma è possibile una didattica on line?), dei “fuoriclasse” nessuno parla.

Nella scuola, lo spazio e il tempo, il rapporto con gli adulti educatori e i compagni sono determinanti per l’apprendimento di contenuti e modelli di vita. La sospensione della scuola, quindi, ci interroga tutti. Ci chiede di trovare risposte adeguate e sperimentare soluzioni creative che siano inclusive di tutti gli studenti e non lascino nessuno indietro. Di questo si deve occupare chi fa didattica. A questo, chi si occupa di educazione, non può derogare. Cosa dobbiamo fare in questi giorni lo sappiamo: non andare a scuola. Cosa possiamo fare per educare chi ha la connessione internet e adulti accanto che lo sostengono e seguono, e chi invece non è seguito, non ha internet o non ce la fa da solo, dobbiamo scoprirlo.

I bambini e i ragazzi sono a casa. Lo sono anche i bambini e i ragazzi che a scuola fanno più fatica. Covid19 è l’opportunità che la scuola può darsi per trasformarsi e fare un salto di qualità verso i ragazzi/e, tutti/e, e bisogni speciali di ciascuno/a. Per provare a capire come essere più inclusiva e centrata sugli studenti e non sui programmi da terminare in vista delle prove INVALSI e degli esami. Riaccendere il desiderio e il piacere della scoperta. Che poi è la leva per conoscere e meravigliarsi ogni volta di ciò che si apprende. Un bel compito di realtà per gli insegnanti. E per la scuola.

*direttrice edizioni la meridiana

Sul blog della casa editrice gli autori e i formatori offriranno gratuitamente contributi di riflessioni e di pratiche per ripensare l’educare in questi giorni di “scuole chiuse”.