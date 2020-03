Albert Camus giornalista: una lezione di etica civile

Contrariamente a Raymond Aron, che dai suoi interventi e dalle polemiche sulla stampa quotidiana ambiva a trarre sempre nuova autorevolezza - con la consueta e lucida perfidia Charles De Gaulle di lui arrivò a dire: «è professore a Le Figaro e giornalista al Collège de France». E Sartre, che aveva una visione strumentale della stampa, riteneva che per Camus il giornalismo non avesse mai rappresentato un «esilio» bensì un «regno», parole che compaiono in un titolo dello scrittore francese datato 1957. Nel 1938, quando Camus iniziò le prime collaborazioni in Algeria, ad attrarlo non fu solo la necessità di esprimersi in una forma adatta a incrociare la realtà esacerbata di un paese diviso tra colonizzati e ragion di Stato, ma anche, se non soprattutto, la «virtù artigiana» del lavoro in redazione.

La virtù - avrebbe poi scritto nelle pagine dell'Uomo in rivolta - non può mai «scindersi dal reale, senza divenire principio di male», eppure al tempo stesso, e qui sta il paradosso, non può neppure «identificarsi assolutamente con il reale senza negare se stessa». Pur preso da questi due corni del dilemma, Camus non avrebbe ceduto mai al cinismo, affidandosi casomai all'inquietudine, sorta di doppio di quella «amarezza» tipica dei redattori che, dopo una giornata e una notte di lavoro, si sentono svuotati e in preda a una «coscienza sovraesposta al sentimento dell'effimero».

Non c'è pensiero - secondo Camus - che possa esimersi dal passare per la cruna dell'ago della realtà, una realtà che, allora, non era certo meno drammatica o complessa di quanto lo sia oggi. In un bel profilo del Camus giornalista contenuto in Resistere all'aria del tempo (traduzione di Caterina Pastura, Mesogea, Messina 2009), Jean Daniel, ricorda come, arrivato negli anni '30 a Parigi dall'Algeria, il futuro autore dello Straniero e vincitore del Nobel nel '57, avesse stretto amicizia con un gruppo di tipografi che, dalla redazione di Paris-Soir, lo avrebbero accompagnato in tutte le avventure importanti della sua esistenza.

Un linotipista ricorderà come Camus amasse scendere ai piani bassi, sporcarsi con l'inchiostro del banco di composizione, controllare i caratteri. L'artigiano Lemaître, poi, ne ricorda il sorriso e l'atteggiamento di partecipazione al lavoro comune: «sapevamo che gli piaceva trovarsi davanti alle pagine, alle righe di piombo.

Era innamorato. È vero che là dentro si trovava una specie di eccitazione: l'odore dell'inchiostro, della carta umida di stampa, ci piaceva sentirlo come il pellettiere ama sentire l'odore del cuoio. Camus stava più spesso al banco di composizione che in redazione». Anni dopo, congedandosi da Combat e preannunciandone la chiusura, Camus avrebbe ribadito, a chi rimproverava al giornale un sostanziale fallimento, che anche certe sconfitte possono rivelarsi alla lunga un successo. «Non è scomparso, Combat» - scriveva. Non è scomparso se - come documenta l'attualità sconcertante di alcuni articoli sulla stampa raccolti nel volume di Bompiani - il giornale può rappresentare ancora, nell'immaginario collettivo, «la cattiva coscienza di alcuni giornalisti.»

E Camus continuava: «fra i milioni di lettori che hanno abbandonato la stampa francese, ci sarà chi lo ha fatto perché ha condiviso a lungo la nostra esigenza. Abbiamo fatto per due anni un giornale di un'indipendenza assoluta e non ha mai disonorato nessuno. Non chiedevo di meglio. Tutto, prima o poi, dà frutti. È una questione di scelta».