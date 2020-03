Come comunicare quando c’è di mezzo il virus

Evitare corto circuiti, ovvero messaggi controproducenti, sembrerebbe essere un’ottima quarta indicazione. Da unire al suggerimento di non farsi prendere dalla fretta, nell’ossessione di arrivare prima degli altri, perché la fretta fa sembrare geniale ciò che non lo è. Un esempio? Eccolo: la campagna di WeRoad, che, per promuovere dei pacchetti viaggio all’interno del nostro Paese, titola: Italia in quarantena? Per fortuna siamo il Paese più bello del mondo. Visual: un emoticon con la mascherina. Non si tratta nemmeno di ironia fuori luogo qui, è proprio il messaggio che è sbagliato.

Sconsolato da tutti questi errori, commessi da professionisti della comunicazione o sedicenti tali, Francesco Emiliani, direttore creativo dell’agenzia a suo nome, auspica un passo indietro dei pubblicitari: «Il corona virus ci impone di vivere a distanze di sicurezza… ecco, che i creativi si tengano a debita distanza da un problema grave e serio. È una situazione che non si risolve con spot retorici o facendo i simpatici, ma con una conoscenza profonda. Il danno provocato da comunicazioni superficiali e scorrette è ingente. Diciamo che più di una campagna serve un senso di padronanza dei dati, l’informazione corretta è la prima comunicazione. Il vero vaccino del corona virus è una sana informazione. Sposo la dichiarazione di Klopp, un grande allenatore che sa mettersi in panchina quando l’argomento in questione non è il suo campo».

Evitare di parlare di ciò che non si conosce a fondo, insomma, parrebbe essere una buona quinta indicazione.

Ma allora cosa deve fare un comunicatore per dare una mano al suo Paese in un momento di sofferenza interna (fisica) ed esterna (di immagine) così alte?

Secondo Giuseppe Mazza, fondatore dell’agenzia Tita, copywriter, scrittore e docente alla scuola Holden: «Una campagna sociale su questa emergenza dovrebbe avere due caratteristiche fondamentali. La prima è il pregio dell’utilità sociale, per esempio concentrandosi sul modo giusto per comunicare e rendere memorabile qualcosa di sintetico e concreto: un singolo aspetto della prevenzione, un comportamento, un’abitudine da cambiare oppure una risorsa informativa da contattare… la seconda caratteristica è trasmettere anche il calore della coesione sociale, l’idea, anche nei toni, di una comunità viva che si tiene unita. Insomma, utili e umani al tempo stesso».

Secondo Gianfranco Marabelli, storico guru della pubblicità e creativo pluripremiato a livello internazionale, questo sarebbe il momento giusto per ricordare a tutti che ogni difficoltà si può trasformare in qualcosa di buono, che ogni negatività, secondo la lezione del grande Bill Bernbach, non ci lascia mai senza la possibilità di trarre qualcosa di positivo.

«La campagna che vorrei vedere sui muri o in TV» — dice — «è quella che invita a cogliere l’occasione di una vita limitata negli spostamenti e nei momenti di convivenza civile per riscoprire ciò che abbiamo perduto, o dimenticato, o abbandonato. Usiamo questo tempo non come dei prigionieri ma come persone libere, per riscoprire relazioni, per leggere quel libro che abbiamo lasciato a metà tanto tempo fa, o per iniziare a suonare il violino, perché, no?... per riprendere quegli studi interrotti che ci sono rimasti come una spina nel cuore… per ridurre gli affanni di una vita che non ci permette mai di guardarci allo specchio e di accorgerci, per esempio, della sofferenza dell’altro».

Mettere a tema le cose che hanno più valore: questa sembra essere una perfetta ultima indicazione per fare della buona comunicazione, virus o non virus.