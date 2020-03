“Fai una sorpresa alla ricerca!”

"New lives", il docufilm al The rare disease festival Il documentario, con sottotitolo “stories linked by Duchenne and Becker Muscular Dystrophy” prodotto dall’associazione italiana Parent Project è stato selezionato da “Disorder”, l’evento cinematografico dedicato al tema delle malattie rare in programma a San Francisco sabato 9 e domenica 10 novembre. Nel video le testimonianze di famiglie e pazienti che raccontano come cambia la vita e come si possono cambiare le cose