Il volontariato al Presidente del Consiglio: vuole che volontariato e terzo settore si fermino?

Tra queste la consegna di generi alimentari o di prima necessità a famiglie in situazione di disagio,l'erogazione di pasti o di vestiario a persone senza dimora, il trasporto sociale per motivi di cura tramitemezzi messi a disposizione delle associazioni, i servizi di emergenza e protezione civile. Per queste associazioni e per i loro volontari è fondamentale poter ricevere indicazioni precise, e non dibuon senso, per capire se possono proseguire l'attività e, in caso positivo, come ri-organizzarla sulla basedelle esigenze di tutela della salute di tutti. I volontari rientrano tra le persone che possono muoversi per“motivi di necessità”? È necessaria una dichiarazione del Presidente dell'associazione? Devono in qualche modo limitare il raggio d'azione, oltre a seguire le indicazioni previste dall'allegato 1 del DPCM? Chiediamo pertanto di poter prevedere tempestivamente una integrazione agli ultimi DPCM o un Decreto dedicato a normare la preziosa opera delle persone impegnate a titolo gratuito e volontario attraverso le migliaia di associazioni e organizzazioni del Terzo Settore attive nel nostro Paese.

Il Comitato di Padova capitale europea del volontariato, che comprende Centro Servizio Volontariato,Comune di Padova, CSVnet, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Padova, RegioneVeneto, Diocesi di Padova, Fondazione Zancan, Camera di Commercio di Padova, Forum Terzo Settore delVeneto, Alleanza Veneta per lo Sviluppo Sostenibile è a disposizione per approfondire la tematica, le problematiche connesse e le soluzioni che possono essere adottate. Grazie per la disponibilità e la collaborazione

Emanuele Alecci, Presidente Comitato Padova capitale europea del volontariato