Malattie rare: «e ora non dimentichiamo la ricerca di base»

In tutto questo, di nuovo, gli enti regolatori hanno un ruolo importante: si pensi agli incentivi associati alla designazione di farmaco orfano, che hanno rappresentato un passo avanti per stimolare il coinvolgimento delle aziende nello sviluppo di terapie per le malattie rare. A questo proposito, oggi c’è grande attenzione in Europa per la prossima revisione della normativa sulla designazione di farmaco orfano, affinché non vengano meno tali incentivi. Andando avanti nella filiera, l’ultimo tassello è l’accesso alle terapie approvate per la commercializzazione, con il tema del prezzo e della sostenibilità per i diversi sistemi sanitari nazionali, perché una terapia che si è dimostrata efficace arrivi veramente al paziente.

Qual è invece il ruolo delle associazioni di pazienti?

I pazienti sono centrali. Questo è quello che è balzato veramente all’attenzione di tutti: la persona. Il paziente sempre più esiste ed è considerato non solo come obiettivo della terapia ma come attore che partecipa consapevolmente al processo.

In che modo sta partecipando?

Innanzitutto nella definizione degli obiettivi di uno studio di ricerca. Si è riusciti a stimolare i ricercatori affinché il quesito scientifico sia rilevante non solo per aumentare la conoscenza sulla malattia studiata, ma anche per la sua possibile ricaduta sul paziente. Anche il ruolo dei finanziatori in questo senso è importante, perché chi finanzia può inserire questo obiettivo fra i criteri di valutazione. Soprattutto quelle realtà che finanziano una malattia specifica possono scegliere di avere nelle commissioni di valutazione rappresentanti di pazienti e famigliari. Per Fondazione Telethon ciò è difficile perché ci occupiamo di tutte le malattie genetiche rare; tuttavia, nel nostro advisory board scientifico, che guida le nostre decisioni strategiche sugli investimenti in ricerca, ci sono consiglieri che rappresentano i pazienti. L’impatto sul paziente è uno dei parametri che applichiamo nella valutazione dei progetti da finanziare, che consente di privilegiare un progetto che ha una prospettiva di impatto per il paziente più immediata, a parità di robustezza scientifica ed innovatività. Questo è solo un esempio applicato da Fondazione Telethon; il concetto chiave è che chi finanzia ricerca sia consapevole dell’importanza di fare ricerca di base e studiare le cause e i meccanismi molecolari, perché da lì nasca quella conoscenza che permette di identificare un possibile approccio terapeutico: l’obiettivo è sempre quello di trovare una soluzione alla malattia.