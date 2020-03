Terzo settore a rischio collasso, il Governo non si giri dall'altra parte

“Se non interviene il governo qui si chiude”. A dirlo in un dialogo con Elisabetta Soglio, caporedattore di Buone Notizie è la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore Claudia Fiaschi. Che aggiunge: «Il rischio è che il coronavirus metta in ginocchio persone e servizi». Secondo l’ultima rilevazione Istat del 2017 le istituzioni non profit attive in Italia sono 350.492– il 2,1% in più rispetto al 2016 – e contano 844.775 dipendenti (+3,9%) solo considerando i lavoratori diretti. Con l’indotto si supera abbondantemente il milione di impiegati. Un settore che malgrado la crisi in questi anni ha dimostrato una tenuta sorprendere dal punto di vista della capacità di generare servizi sociali innovativi e posti di lavoro. Oggi però il ciclone del coronavirus sta mettendo in forse questo pezzo di welfare italiano. Solo nella cooperazione sociale e solo nelle regioni del nord sono a rischio 40mila posti di lavoro. Posti di lavoro a cui naturalmente sono collegati molti servizi alla persona che vengono messi in forse (in Italia ci sono circa 1,2 milioni di anziani soli e 4 milioni di famiglie hanno un parente non autonomo a carico).

Mentre di fronte a questo quadro dal ministero del Lavoro, guidato da Nunzia Catalfo, non arrivano nè indicazioni, nè reazioni di alcun tipo, qualcosa si muove a livello locale.

A Milano ieri per esempio si è tenuto un incontro fra l’assessorato alle politiche sociali Gabriele Rabaiotti, il portavoce del Forum del Terzo settore del capoluogo lombardo Paolo Petracca e il rappresentante dell’alleanze delle cooperative italiane Umberto Zandrini. L’incontro ha consentito di ridefinire alcune linee di intervento a partire da due assunzioni di fondo:

La situazione è di reale emergenza e l’azione più forte è quella di ridurre al minimo indispensabile le occasioni di trasmissione del contagio. I comportamenti individuali e delle organizzazioni pubbliche e private sono fondamentali allo scopo di contenere al massimo il diffondersi del virus. La drastica riduzione delle attività è il miglior aiuto che si possa dare alla città ed ai cittadini. Massimo impegno da parte della pubblica amministrazione, unitamente all’Anci Lombardia, alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza imprenditoriale, a Fondazione Cariplo e Fondazione di Comunità di Milano-sud est e sud ovest, a garantire la copertura del costo del lavoro e organizzativo/gestionale delle imprese rimaste fortemente penalizzate dalla chiusura dei servizi alla persona o dalla loro drastica diminuzione per calo di utenza presente.

Definiti questi due punti come elemento guida per affrontare qualsiasi altra modalità di intervento, è stato concordato che: