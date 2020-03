Catalfo: garantiremo gli ammortizzatori a tutti i dipendenti degli enti del Terzo settore

Coronavirus, fondazione Rava lancia un appello per contrastare l’emergenza Fondazione Francesca Rava sta attivando la sua task force di medici rianimatori, infermieri, ostetriche volontari, esperti e già impiegati in altre missioni, in Haiti per le emergenze terremoto e colera e nel Mediterraneo in aiuto a bambini e donne migranti, per l’invio presso gli ospedali con maggiore criticità, in coordinamento con la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia