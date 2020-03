Coronavirus, al via raccolta fondi con Cristina Parodi

Cesvi – organizzazione umanitaria attiva da 35 anni in Italia e nel mondo – in questo difficile momento, oltre che a Bergamo, è attiva anche a Milano, dove, in collaborazione con la Cooperativa Spazio Aperto Servizi, sta attivando il progetto “Veniamo noi da te” finalizzato ad offrire servizi personalizzati agli over 65 costretti a stare a casa a causa dell’emergenza, sia rispondendo ai loro bisogni concreti, come fare la spesa o fare commissioni inderogabili, sia limitando, nel pieno rispetto delle indicazioni del Governo, la condizione di isolamento sociale, la paura e la vulnerabilità che stanno percependo in queste settimane.

Al momento il progetto riguarda l’area del sesto municipio, caratterizzata da un alto numero di anziani (22.4% della popolazione residente), principalmente residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Popolare e con fragilità sociali. L’obiettivo, tuttavia, è quello di estendere l’iniziativa.

«Cesvi, che è nata proprio a Bergamo, opera da sempre nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo», spiega la presidente Gloria Zavatta. «Ora a trovarsi in una seria situazione di emergenza è l’Italia e, in particolare la Lombardia, che conta il maggior numero di contagi. Coordinandoci con le istituzioni locali e con altre realtà territoriali ci siamo subito messi in campo per dare una mano, mettendo a disposizione le nostre competenze nella gestione delle situazioni critiche e avviando subito progetti per la fascia più debole della popolazione: le persone over 65 anni».

Per sostenere le attività del Cesvi legate all’emergenza coronavirus è possibile fare una donazione online sul sito di Cesvi o attraverso bonifico sul conto corrente IT92R0311111299000000000095 oppure partecipare alla campagna di crowdfunding dedicata sul sito gofundme.com.

È attivo, inoltre, il numero verde 800 036 036 per donazioni telefoniche

In apertura da sinistra Gloria Zavatta e Cristina Parodi