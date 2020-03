Coronavirus, diteci la verità sulle mascherine

Anche per Roberto Burioni stessa linea. Intervenendo sul tema su La Stampa scrive: «Prima si diceva che le mascherine non servivano e ora servono. I virus sono piccolissimi, sono un centesimo delle dimensioni di un globulo rosso e in un millimetro cubo ci sono 4-5 milioni di globuli rossi, quindi passano attraverso qualunque cosa. Questo virus si trasmette attraverso delle goccioline che però hanno un raggio d’azione di un metro per le persone che stanno bene non c’è bisogno di mettere la mascherina. La deve mettere chi sta male. Non forniscono alcuna protezione dal coronavirus. Servono a non far diffondere il virus da parte di chi lo ha già contratto».

Eppure nelle ex zone rosse del contagio (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') la protezione civile, come risulta dal sito del Ministero della Salute, ha distribuito 25mila mascherine chirurgiche quindi atte a coprire tutti i cittadini, non solo quelli malati.

Ma anche Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consigliere del governo, a Di Martedì è stato tranchant: «Le mascherina chirurgiche ai sani non servono a niente, il virus penetra attraverso la garza. Le mascherine di garza servono ad evitare ad esempio che cadano gocce di saliva del chirurgo. Non servono a proteggere i sani, ai sani non servono assolutamente a nulla. È solo una paranoia che la gente sana usa in maniera impropria. Esistono poi le mascherine FP2-FP3, che servono al personale sanitario e alle forze dell'ordine».

Eppure in Cina uno degli obblighi per la cittadinanza era proprio quella di indossare mascherine. Dal 24 gennaio scorso, cioè da quando è scattato il piano di emergenza firmato dal presidente Xi Jinping, tutti i cittadini cinesi sono stati infatti obbligati a indossare la mascherina negli spazi pubblici (cioè anche per strada). Non vi è alcuna differenza fra cittadini contagiati e sani: chiunque deve farlo. La pena è l’arresto. Si può spiegare semplicemente con una particolare attitudine alla paranoia delle istituzioni cinesi?