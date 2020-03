Note antropologiche sul Coronavirus

Un caro amico, un collega antropologo che considero uno dei miei pochissimi maestri, mi ha chiesto ieri se avevo scritto qualcosa sul coronavirus. Gli ho detto di no, ma ho anche ammesso che avevo un po’ di pensieri che mi frullavano in testa da qualche giorno, e forse questa era la volta buona per cominciare a mettere un po’ di ordine.

Da 12 anni, oltre che a Tor Vergata, insegno nel campus romano del Trinity College, un college americano che ha sede a Hartford, in Connecticut e che ha diverse sedi esterne sparse nel mondo, dove i suoi studenti (ma anche studenti di altri college e università americane) possono passare un semestre durante il loro triennio di Bachelor.

Il Trinity college avrebbero dovuto festeggiare quest'anno il cinquantesimo anniversario del suo campus romano: c’erano un sacco di ex allievi previsti dall'America, un gran gala, un sacco di iniziative. Cancellato tutto, studenti partiti molto prima che la crisi divenisse nazionale, per la prima volta in cinquant'anni abbiamo sospeso il programma di lezioni (stiamo faticosamente riprendendo online).

Ho detto ai miei studenti americani durante la prima lezione di quest'anno (quando il coronavirus era solo in Cina) che Hartford ha iniziato 50 anni fa per via dellaglobalizzazione, cioè di prezzi del trasporti accessibili, comunicazioni via via più semplici, turismo di massa che addomesticava i contesti locali per le esigenze dei city users contro gli abitanti locali. Ora, con il coronavirus ultimo arrivato dopo il terrorismo, dopo la Sars, dopo la Aviaria, quel modello di globalizzazione (che soprattutto aveva reso "figo" viaggiare per larghe fette della popolazione mondiale, per la prima volta) sembra arrivato al capolinea. Spostarsi, cioè una pratica che come masse popolari abbiamo sentito per secoli una necessità e per qualche decennio un piacere, sta cominciando ad essere un fastidio e un problema per molti, non solo per i migranti economici e i rifugiati politici.

Ai miei studenti americani, in quella lezione malauguratamente profetica, ho detto che la trasmissione intergenerazionale della cultura è messa a dura prova da cose come il coronavirus.

Un programma che stava in piedi da cinquant’anni come il campus romano del Trinity College si basava su un principio semplicissimo: un gruppo di mediamente ingenui e ottimisti studenti americani passava un semestre a Roma e per il semplice fatto di essere qui si imbeveva (non solo, e direi non principalmente, in classe) di cultura italiana. Questo meccanismo è stato in piedi per mezzo secolo crescendo e rafforzandosi, ma è bastato un virus, qualcosa che non sappiamo neppure se si possa considerare un essere vivente, per mettere seriamente a repentaglio quella costruzione semisecolare.

Siamo gli animali più straordinari perché possiamo crearci l'ambiente in cui viviamo grazie allo strumento della cultura, ma siamo anche animali fragilissimiperché quegli ambienti prodotti dalla nostra incredibile disponibilità simbolicahanno bisogno di manutenzione costante e di essere trasmessi attraverso solide materialità che non possiamo trascurare. Siamo angeli quanto a creatività, ma siamo nani minatori quanto a capacità di portare a casa la pagnotta.

La cultura, che è la caratteristica principale della nostra specie, ha bisogno di una struttura sociale, di ospedali, una comunicazione intelligente, informazione, mezzi di trasporto (o di controllo) per poter sopravvivere.

Questo ho detto loro.

Poi ne ho pensate altre, ma la più importante mi sembra questa: che nella crisi del coronavirus il potenziale culturale si accorge di quanto ha bisogno della struttura sociale per potersi tramandare alle prossime generazioni. Vedi le scuole chiuse. Se continua così i ragazzi avranno tutti perso tutto il quadrimestre, e non basteranno i “compiti per casa” perché la trasmissione del sapere presuppone proprio quello, la trasmissione, la condivisione, il dubbio, la domanda, la risposta, la riprova, la lezione. Senza lezione non c’è modo che certe forme del sapere possano essere tramandate.

E poi c’è la questione dei vecchi. Ricordo, con sgomento, che solo qualche mese fa un vecchio comico che da anni non fa più ridere nessuno (se non coloro che lo disprezzano) propose di interrompere il diritto di voto per “i vecchi” perché tanto per loro i giochi erano fatti.

Ricordo che quel giorno mi si chiarì ancora di più il problema politico di fondo del nostro paese, che è tutto nell’immaginazione di sé stesso.

Se qualcuno riesce veramente a essere credibile nel proporre un’immagine così lacerata del tessuto sociale italiano da rappresentare gli anziani come fuori dai giochi (quando chiunque sa invece che sono le pensioni degli anziani, per ora, a impedire che la struttura del welfare crolli totalmente) allora abbiamo un problema culturale e sociale molto serio.

È vero che gli anziani non saranno più su questa terra quando i giovani di oggi saranno anziani, ed è vero che l’età induce a più miti consigli sulle potenzialitàdell’ingegneria sociale, per cui i vecchi tendono ad essere conservatori se non dichiaratamente nostalgici. Questo, come dire, è inevitabile sul piano affettivo-culturale, sul piano cioè di quel che la gente pensa, o dice di fare.

Ma sul piano socio-economico, su quel che succede in verità, su quel che le persone fanno, anche senza saperlo, la storia è diversa e va raccontata: le pensioni degli anziani (anche le pensioni sociali) e le case comprate dagli anziani per i giovani sono il perno di tanta economia domestica, e in generale senza anziani e senza la loro disponibilità come nonni, cuochi e sostegno economico, il paese sarebbe allo sbando totale. Per dire, nelle grandi città scoppierebbero rivolte in molti quartieri se la ridotta autonomia di movimento degli anziani in famiglia non costituisse più la garanzia del parcheggio riservato sotto casa.

Il coronavirus apre una voragine sul tema delle relazioni intergenerazionali. Chi ha meno di 65 anni può serenamente sbattersene del virus, farsi la sua vita, i suoi aperitivi, le sue spese al centro commerciale. Per “loro” il virus è un’altra influenza, non cambia nulla.

A meno che.

A meno che non si pensino interconnessi socialmente agli Altri, vecchi compresi. Se credono, come dice l’antropologia, che vi sia una “mutualità dell’essere”, che la propria individualità sia costituita da una rete di relazioni e non dal distacco da quelle relazioni, allora, forse, il coronavirus può portare alla luce quell’innervatura sociale di mutualità dell’essere, per cui io scrivo appoggiando il mio computer sul tavolo di una sala da pranzo che mio suocero ha comprato alla mia compagna, mentre i bambini dormono al sicuro nelle loro camere della parte nuova della casa, anche quella comprata coi risparmi dei miei suoceri, e quando vogliamo possiamo (potremo presto, anzi) andare a casa di mio padre a Mestre, o in Trentino, oppure andare giù a Erice, e far passare ai bambini settimane di gioia e di relazioni coi cugini, perché i miei genitori e i genitori di Valeria ci hanno messo a disposizione, in un sistema di reciprocità generalizzata, una serie di beni e servizi che non abbiamo comprato, che non sono stati mercificati, ma che sono invece il cemento delle nostre relazioni affettive e sociali.

E se io, con i tanti giovani e adulti che si spaccano la schiena come volontari e come operatori, lavoro al polo culturale ex Fienile di Torbellamonaca e spero che si affaccino giovani e vecchi, è perché credo, profondamente credo, che quel tessuto sociale fatto di reciproca solidarietà transclassista, di parole condiviseassieme ai corpi, sia l’unica salvezza del mondo.