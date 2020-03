Pre triage, aeroporti e call center. Tutto l'impegno contro il virus dei volontari Anpas

«Ci siamo come sempre anche in questa emergenza per aiutare come volontari e volontarie, operatori e operatrici di soccorso, di pubblica assistenza e di protezione civile».

I numeri dell'impegno di Anpas

A oltre un mese dall'inizio dell'impegno per contenere rischio sanitario proveniente dal contagio del coronavirus, alla protezione civile, i volontari 100mila volontari delle 900 pubbliche assistenze Anpas in tutta Italia sono stati coinvolti a livello nazionale nelle sale operative, nei call center e nelle unità di crisi delle Regioni, negli aeroporti, nell'allestimento delle tende per i pre-triage negli ospedali, con raccolte di medicinali e servizi alla persona.

Oltre alla condivisione dei vari protocolli con le aziende sanitarie locali, fin dall'inizio dell'emergenza Anpas è impegnata in un costante presidio di tutela della sicurezza e la salute dei volontari e degli operatori operatori attraverso formazione, anche a distanza, riguardante i dispositivi di protezione individuale.