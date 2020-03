Società civile e società del rischio: un dibattito in streaming sui social di Vita

Ora dopo ora comprediamo come il rischio sia ormai l’orizzonte globale dentro cui, come organizzazioni e come singoli, ci muoviamo e orientiamo. Un orizzonte che il sociologo tedesco Ulrich Beck ha definito società del rischio. Per affrontare i rischi emergenti, sempre più complessi, dobbiamo iniziare a interrogarci a fondo sul senso e lo scopo del nostro agire sociale.

Giovedì 12 marzo, alle ore 14.30, in diretta facebook su @VITA non profit, Marco DOTTI, giornalista e docente; Francesca FOLDA, Giornalista, Direttore Global Communication, Amani Institute; Stefano GRANATA, presidente di Federsolidarietà e Guido BOSTICCO docente ed esperto di scrittura creativa, discuteranno del ruolo primario della società civile organizzata proprio in questi giorni di crisi dove reti fisiche e virtuali sono messe alla prova. Un primo passo per costruire insieme e pensare a una nuova modalità di comunicazione.