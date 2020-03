Coronavirus, crowdfunding per l'ospedale domiciliare Ant

“L'assistenza medica domiciliare ai malati di tumore aiuta il sistema sanitario nazionale a non collassare in questo momento drammatico per il nostro Paese.

Fondazione Ant è un ospedale invisibile, con 3.000 malati di tumore curati ogni giorno nelle loro case da équipe mediche operative quotidianamente in 11 regioni italiane, anche in questo periodo di emergenza nazionale.

Se mancasse il lavoro dei nostri medici, i malati di tumore più gravi dove andrebbero?

Senza fondi per continuare a garantire il servizio di assistenza domiciliare Ant, il rischio è che i malati di tumore debbano andare in pronto soccorso e in ospedale, dove sono ancora più a rischio perché più fragili.

Oggi non ce lo possiamo permettere, come cittadini e come italiani, è un dovere morale e sociale sostenere l'assistenza domiciliare ai malati di tumore”.

Questo l’appello lanciato da Fondazione Ant dal portale di crowdfunding Gofundme.com con l’obiettivo di raggiungere 100mila euro