Dalla chiesa italiana un sito per guardare al futuro

Un segno di speranza e costruzione del futuro, partendo dal presente. È questo l’obiettivo della Chiesa cattolica italiana in questo tempo di difficoltà e di prova per tutti nel mettere online un sito per le buone prassi con contributi di riflessione, notizie e materiale pastorale.

In una nota della Cei si spiega che il sito https://chiciseparera.chiesacattolica.it, è un “ambiente digitale che raccoglie e rilancia le buone prassi messe in atto dalle nostre diocesi, offre contributi di riflessione e approfondimento, condivide notizie e materiale pastorale”.

A promuovere l’iniziativa la Segreteria Generale della Cei, “per testimoniare ancora e sempre l’impegno della Chiesa che vive in Italia nel continuare a tessere i fili delle nostre comunità. La convinzione che ci guida – spiega la nota - è che le criticità, lo smarrimento, la paura non possano spezzare il filo della fede, ma annodarlo ancora di più in speranza e carità”

Chiciseparera.chiesacattolica.it , infatti, vuole essere anche un punto di riferimento per riscoprire un senso di appartenenza più profondo.

Il nome stesso “Chi ci separerà?” (Rm 8,35) indica un percoro: la certezza che, pur circondati da una minaccia, niente potrà mai separarci da quell’Amore che ci unisce, perché figli e fratelli, e ci rende comunità.

“Il sito appena pubblicato intende guardare oltre il tempo presente – conclude la nota della Cei -. E quell’oltre non può che essere anche la qualità di una comunicazione pensata e che faccia pensare. È l’orizzonte a cui tendere”.

Sempre oggi la Chiesa italiana ha lanciato per giovedì 19 marzo, festa di san Giuseppe, una “preghiera per il Paese”. L’invito, rivolto a ogni famiglia, fedele e comunità religiosa a recitare il rosario, ognuno a casa propria, ma simbolicamente uniti dallo stesso orario le 21.

Inoltre, l’invito è quello di esporre alle finestre delle proprie case un piccolo drappo bianco e una candela accesa. Tv2000, infine, darà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

In apertura l'home page del sito chiciseparera.chiesacattolica.it