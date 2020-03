Emergenza climatica e coronavirus, problemi interconnessi

Allora cosa possiamo fare oggi per prepararci ad affrontare le sfide del futuro?

Questo è il momento della responsabilità. Non sappiamo molto, ma dobbiamo usare quel poco che sappiamo per difenderci dal molto che non sappiamo. Forse la prima cosa da fare è riorganizzare il nostro sistema sanitario per non trovarci più impreparati, aumentare gli investimenti e il numero degli addetti, ma anche curare in modo approfondito la loro formazione.

E poi?

Dobbiamo rivedere in modo radicale l’attuale modello di produzione e di sviluppo, che è insostenibile a livello ambientale, perché stiamo distruggendo la biodiversità del pianeta e sfruttando in modo selvaggio le risorse naturali. Ma che è inaccettabile anche a livello sociale, perché questo tipo di globalizzazione ha causato una disuguaglianza economica mai vista prima (8 persone al mondo hanno più risorse economiche della metà dell’umanità). Insomma, si tratta di promuovere quella che noi ambientalisti chiamiamo “conversione ecologica dell’economia e della società”, che vuol dire anche fare un salto culturale, creare una nuova coscienza collettiva.

Sembra una strada in salita…

Certo, ma la stiamo già percorrendo. In tutto il mondo ci sono esperienze, realtà, movimenti che ‘fanno bene le cose buone’. Il ché vuol dire: efficienza energetica e rinnovabili al posto di petrolio e carbone, agricoltura biologica e metodi di coltivazione sostenibili legati al territorio, invece di agroindustrie e pesticidi a go go e così via. Ma significa anche far crescere l’albero dei lavori verdi, promuovere la ‘buona occupazione’ capace di usare con intelligenza le risorse del pianeta, invece di consumarle senza freni e senza pensare alle generazioni future. Proprio in questi giorni sto seguendo nel territorio di Roma alcune cooperative di giovani che si dedicano all’agroecologia, riallacciando il legame tra città e campagna e facendo tornare in auge le produzioni locali che, tra l’altro, saranno più resilienti agli eventi estremi (siccità, piogge intense, uragani) e non richiederebbero trasporti su lunghi percorsi.

