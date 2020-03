Anpas: i ragazzi del Servizio civile non si fermano

ragazzi in servizio Civile non si fermano. Nonostante abbiano avuto la possibilità di usufruire di un permesso straordinario concesso dal Dipartimento politiche giovanili che permetteva di sospendere le attività nelle pubbliche assistenze Anpas, tanti i ragazzi e le ragazze hanno chiesto di poter continuare a svolgere il loro servizio di assistenza e di soccorso a fianco dei volontari impegnati nel soccorso e nell'assistenza. Due su tre è la media dei ragazzi che hanno scelto di continuare il servizio e di impegnarsi per le rispettive comunità “A loro il nostro grazie" dichiara Niccolò Mancini, responsabile Servizio Civile Anpas. "Le nostre comunità, in questo delicato momento di emergenza che sta vivendo il nostro paese sono supportate dal prezioso contributo di moltissimi volontari, tra questi anche tantissimi ragazzi che proprio in questi mesi si trovano impegnati nei progetti del Servizio Civile”

I numeri della colonna mobile di protezione civile. Per quanto concerne l'impegno della colonna mobile nazionale di protezione civile sono a i 2150 volontari Anpas impegnati (2187 giorni/uomo) nelle in sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile: dall'allestimento delle tende pre-triage negli ospedali, ai presìdi negli aeroporti, alle sale operative regionali fino alla sala operativa nazionale attiva dall'inizio di febbraio.

Le attività delle pubbliche assistenze in tutta Italia. Tutte le pubbliche assistenze Anpas in tutta Italia si stanno occupando dell'emergenza con servizi di soccorso e protezione civile. Tante le associazioni che hanno attivato il servizio di spesa e consegna dei farmaci a domicilio, e raccolta differenziata.L'elenco (in aggiornamento)

Aumentano le ambulanze in Lombardia e supporto psicologico agli operatori. Da lunedì prossimo verrà potenziato in Lombardia il servizio di emergenza extraospedaliera con 45 postazioni in più (insieme a CRI, Croce Bianca e FVS) con un mezzo di soccorso di base (MSB). Sempre in Lombardia, il comitato regionale Anpas Lombardia ha attivato il servizio di supporto psicologico per gli operatori Anpas coinvolti nell'assistenza continua ogni giorno.



Continua l'impegno dei volontari e degli operatori Anpas per l'emergenza coronavirus in ognuno degli oltre mille presidi di pubblica assistenza presenti in tutta Italia. Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas e virologo "Nostro primario compito da oltre 150 anni è assistere e portare assistenza a chi ne ha bisogno e sviluppata in modo “pubblico. Noi ci siamo e continuiamo ad esserci."