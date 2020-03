Coronavirus e disabilità: servono provvedimenti urgenti

Le persone con disabilità, in particolare quelle con patologie cronico-degenerative e complesse, con multimorbilità, con disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo con stati di immunidepressione congenita e, più in generale, tutte quelle che presentato un quadro clinico precario inclusi gli esiti da patologie oncologiche, sono maggiormente esposte sia ai rischi sanitari derivanti dall’epidemia da virus COVID 19 e dalle conseguenti ricadute sociali. Queste persone, proprio per la loro maggiore fragilità, necessitano di adeguata attenzione, nel rispetto dell’articolo 11 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, sulla base delle segnalazioni pervenute, Fish-Lazio, federazione italiana per il superamento dell'handicap, sottolinea la necessità e l’urgenza di adozione di urgenti provvedimenti, compatibilmente con le direttive stabilite dalle autorità sanitarie competenti, che consentano alle persone con disabilità, alle loro famiglie e, più in generale al sistema dei servizi di affrontare la quotidianità.

Interventi di prevenzione sanitaria e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID– 2019.

In merito alle misure predisposte per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (DPCM 4 marzo 2020, D.L. 9 marzo 2020, n. 14, Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. 3 del 6 marzo 2020) è indispensabile apprestare strumenti di tutela in modo particolare nei confronti delle persone con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o persone con disabilità non autosufficienti, in quanto presentano caratteri comportamentali e/o assistenziali per i quali risulta complesso garantire l’applicazione delle indicazioni di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, attraverso:

• Adozione di disposizioni relative all’accoglienza delle persone con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti riguardo alle indicazioni di cui all’art. 2, lettere p) e q) del DPCM 8 marzo 2020, in quanto necessitano di specifica assistenza costante e continuativa, fornita anche in presenza di caregiver che conoscono tali persone, prevedendo specifiche eccezioni nei confronti di familiari, caregiver, assistenti personali, prevedendo per questi ultimi le necessarie misure igienico-sanitarie da adottare.

• Predisposizione di specifici protocolli e procedure per affrontare i diversi livelli di infezione al virus delle persone con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti. In modo particolare risultano complesse la somministrazione dei test per verificare la positività o negatività al COVID 19 (Tampone) per le persone con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti, per le quali è necessaria la collaborazione dei familiari e/o di un caregiver di riferimento già conosciuto dalla persona stessa. In fase di accertamento delle condizioni di salute (e di eventuale periodo di isolamento in struttura) è necessario consentire la fruizione di spazi idonei allo svolgimento di attività di vita quotidiana e l’utilizzo di facilitatori e ausili/presidi/ortesi indispensabili allo scopo (di mobilità, comunicazione, ecc.) L’adozione della misura di isolamento sia in abitazione che in struttura sanitaria, nei confronti delle persone con disabilità intellettivo relazionale non collaboranti e/o non autosufficienti risulta complessa soprattutto in presenza della condizione di non essere in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. In caso di isolamento domiciliare è indispensabile individuare figure assistenziali di riferimento per l’applicazione, su indicazione del personale sanitario, delle necessarie terapie per la gestione delle condizioni di salute e delle consuete attività di vita. Allo stesso tempo occorre approntare specifiche indicazioni e protocolli per gestire situazioni che necessitano di ricovero in strutture sanitarie esterne, in reparti di terapia intensiva o pre-intensiva, specie per persone non collaboranti. A tal fine si segnala la necessità di fare riferimento ai protocolli, come quelli che si stanno sperimentando con il “progetto Tobia” presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini di Roma, ed ai sanitari che su tali aspetti, avendo sviluppato una specifica competenza, possono fornire utili indicazioni operative a fronte di protocolli già sperimentati.

Particolari Fragilità sociali

•Il censimento di tali situazioni nei vari ambiti territoriali, in accordo con i competenti servizi sociali e sanitari, come indicato nella nota del 24 febbraio 2020 dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•Il coordinamento fra gli enti locali con i servizi di protezione civile locali per la realizzazione di interventi emergenziali;

•La predisposizione di piani di emergenza assistenziale straordinari, prevedendo appositi accordi per la realizzazione di interventi domiciliari anche di 24 ore, anche nell’ambito delle unità speciali di cui all’art. 9, c. 2 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

Si richiede particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità intellettive relazionale e/o non autosufficienti non in grado di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana e che presentano una scarsa protezione della rete familiare, ovvero coloro che vivono soli in casa con l’assistente familiare e/o con familiari ultrasettantenni o con disabilità, e che non abbiano almeno due familiari fra quelli indicati dall’art. 433 del C.C. che abitano ad una distanza ragionevolmente raggiungibile. In presenza di tali situazioni si richiede:

