La sferzata del Papa alla chiesa di Roma

L’ingresso a tutte le chiese di Roma, parrocchiali e no, “interdetto a tutti i fedeli”, è una misura che nella sua drasticità a papa Francesco non deve essere piaciuta. Infatti questa mattina all’abituale messa delle 7 nella cappella di Santa Marta ha voluto fare una puntualizzazione che suona un po’ come una sconfessione di questo eccessivo rigore. «Vorrei anche pregare oggi per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi», ha detto proprio all’inizio dell’omelia: «che il Signore gli dia la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare. Le misure drastiche non sempre sono buone, per questo preghiamo: perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale affinché provvedano misure che non lascino da solo il santo popolo fedele di Dio. Che il popolo di Dio si senta accompagnato dai pastori e dal conforto della Parola di Dio, dei sacramenti e della preghiera».

Papa Francesco insomma chiama la chiesa ad avere più coraggio e a non mettersi in quarantena. Non è la prima volta che Bergoglio fa questo richiamo: del resto la messa mattutina, che da quasi una settimana viene trasmessa in diretta su Tv2000 e che è sempre ascoltabile sul sito Vaticanews.va, è diventata una finestra attraverso la quale parlare ogni giorno a centinaia di migliaia di fedeli: l’appuntamento quotidiano infatti sta registrando ascolti altissimi, con il 6% di share, record per Tv2000. E a questo si aggiungono le migliaia di contatti sul sito.

Papa Francesco nelle sue omelie mattutine non smentisce il suo stile. L’emergenza non lo fa desistere dal continuare a mettere il mirino il clericalismo, come grande peccato della chiesa di oggi. «Chiediamo al Signore la grazia di ricevere il dono come dono e trasmettere il dono come dono non come proprietà, non di un modo settario, di un modo rigido, di un modo “clericalista”», ha concluso l’omelia di oggi.

Nelle sue parole è sempre attento all’attualità e a chi è più esposto alla minaccia del virus. Ogni mattina inizia con una preghiera per medici e infermieri, ma quando è scoppiata la sommossa nelle carceri ha voluto mettere la centro chi vive quest’emergenza dentro le celle super affollate. «Oggi, in modo speciale vorrei pregare per i carcerati, per i nostri fratelli e le nostre sorelle rinchiusi in carcere. Loro soffrono e dobbiamo essere vicini a loro con la preghiera, perché il Signore li aiuti, li consoli in questo momento difficile».

È sempre diretto ed efficace nelle sue immagini. Commentando il vangelo del ricco epulone e del povero Lazzaro, ha spiegato che l’abisso invalicabile che divide l’uomo egoista finito all’inferno e il mendicante che invece sta in paradiso, è lo stesso abisso che l’indifferenza aveva generato in vita. «Noi viviamo nell’indifferenza: l’indifferenza è questo dramma di essere bene