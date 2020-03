Milano, 40 taxi cooperativi a disposizione degli anziani

Quaranta taxi sono a disposizione degli anziani per agevolarli negli spostamenti improrogabili in questo momento di difficoltà. È il servizio "Una corsa per i nostri anziani", proposto dalle cooperative Taxiblu e Autoradiotassi 8585 da un'idea di Legacoop Lombardia, l'associazione a cui le due cooperative aderiscono, e con il supporto del Comune di Milano Assessorato Politiche sociali e abitative.

Il progetto nasce da uno spirito di servizio e di solidarietà dei tassisti cooperatori milanesi che, in maniera totalmente gratuita e volontaria, intendono aiutare gli anziani, confinati nelle loro abitazioni a causa delle misure emergenziali vigenti, nei movimenti e negli approvvigionamenti presso le loro abitazioni. I tassisti che hanno deciso di aderire all'iniziativa saranno a disposizione per i cittadini più fragili, dimostrando di rappresentare non solo una categoria economica ma una comunità sociale e umana che non vuole spegnere i motori in un momento così critico e mutevole per l'intero Paese. L'iniziativa nasce in un momento di forte difficoltà per il comparto taxi, in sofferenza per le conseguenze dell'emergenza in atto. Anche se esposti in prima linea alle difficoltà e al rischio, i tassisti hanno deciso di esserci offrendo tempo e impegno a chi ha più bisogno, dimostrando ancora una volta di essere parte integrante della storia di Milano, delle sue corse, delle sue aspirazioni, dei suoi successi e anche dei suoi lutti.

Photo by Lexi Ruskell on Unsplash