Prendiamoci cura di chi ci cura, altrimenti salta tutto

Nella medicina tradizionale cinese esiste il concetto di neigong, indica che non si può curare se non si rimane sani. «Anche noi – spiega Mirko Damasco, presidente dell’associazione Salvagente Italia – pensiamo che sia fondamentale prendersi cura di chi cura. Per questo oggi lanceremo un nuovo progetto, offrendo un supporto psicologico gratuito per aiutare tutti gli operatori sanitari attivamente impegnati dall'emergenza coronavirus, che lavorano notte e giorno per gli altri e non hanno più spazio per sé».

I medici, gli infermieri, i soccorritori, i tecnici di centrale e gli operatori di ogni provincia italiana potranno contattare in maniera anonima l’associazione, ed avere - entro 24 ore - un colloquio gratuito tramite skype e whatsapp con uno psicoterapeuta per affrontare al meglio questo periodo. Il numero di telefono è 3440691479; la mail serviziopsicologia@salvagenteitalia.org. Gli psicologi e gli psicoterapeuti che volessero rendersi disponibili per offrire dei colloqui possono contattare l’associazione allo stesso numero di telefono e mail.

Quello che il personale sanitario sta vivendo è pazzesco: non c’è solo stanchezza per i turni raddoppiati, triplicati senza limiti di orari, i solchi delle mascherine sugli zigomi, le mani scartavetrate dai mille lavaggi, il sudore appiccicato sulla schiena per il calore trattenuto dalle tute. «Oltre i segni fisici, c’è angoscia, inquietudine, sofferenza, un mix di impotenza e di onnipotenza insieme. Ma forse più di tutte, c’è la paura», racconta un’anestesista dell’ospedale Sacco di Milano che preferisce rimanere anonima. «La paura di un virus poco noto, che sembra mutare le proprie caratteristiche di giorno in giorno, colpendo pazienti sempre più giovani e sempre più gravemente». E poi «la paura di non avere a disposizione le competenze necessarie, i presidi necessari, gli spazi necessari, le forze necessarie».

Ovunque si respira incertezza. «È come un terremoto: scosse continue e non sai quando finirà», prosegue la dottoressa. «Per questo vivi in costante allerta, non molli la presa, perché sai che non ti puoi distrarre. Ogni momento richiede cuore, coraggio, pazienza, sangue freddo, la capacità di rimanere concentrati, di fare bene». È dura, dice, «viviamo ad un ritmo ingestibile. Strutturalmente ma anche umanamente».