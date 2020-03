Raccolte fondi per ospedali ed enti pubblici. È boom

Come si spiega un così grande sforzo solidale in un ambito, quello sanitario, per cui di fatto i cittadini hanno già pagato le tasse?

«Ci sono due aspetti da sottolineare», spiega Coen Cagli, «il primo è che si tratta di una causa su cui naturalmente c'è una forte sensibilità. Come sempre il fundraising è trainato da una buona causa. Se c'è una buona causa queste campagne tendono a funzionare sempre, sopratutto se, come in questo caso, è supportata da una massiccia informazione come sta accadendo in questi gironi».

La seconda ragione per il direttore è che «a dispetto di quello che spesso si pensa degli italiani nella nostra cultura il senso di solidarietà che si concretizza anche mettendo a disposizione risorse è molto forte. A volte non sembra ma sotto le ceneri c'è la brace ardente».

«È interessante notare che i Ferragnez volevano fare questa campagna a favore di un ospedale pubblico. Ma hanno poi dovuto ripiegare su una struttura privata per eigenze organizzative: le istituzioni pubbliche non sono strutturate per fare cose simili. Basti pensare che la bellissima trasmissione “L'Italia Chiamò” di Repubblica con Riccardo Luna contiene una raccolta fondi per la Protezione Civile. Bene, la proposta è una campagna online che propone come unico modo per donare un Iban e un capitolo della ragioneria di Stato. Vuol dire che le istituzioni pubbliche non sono all'altezza. Ci deve essere almeno PayPall. Così si è fuori dal mondo. Non voglio buttare loro la croce addosso, è una situaizone complicata. Speriamo però che questa emergenza aiuti a far capire l'importanza del fundraising per gli enti pubblici».

Non mancano però le criticità.

Come si legge nella proposta della Fondazione Policlinico Sant’Orsola a favore, «gli investimenti necessari per attivare nuovi posti in terapia intensiva sono per ora coperti dai fondi della Protezione civile», per questo i proventi della raccolta andranno ad aiutare concretamente le persone che lavorano negli ospedali attraverso, ad esempio, voucher per la spesa, ad esempio.