Società civile e società del rischio: ecco il video dell'incontro

Ma già ora la società civile si sta confrontando con un orizzonte di rischio (sociale, morale, economico, occupazionale) complessivo: non può dunque irrigidirsi in vecchi schemi. Serve, ha precisato Francesca Folda, «un salto di pensiero, non più lineare ma esponenziale». Servono gesti concreti, esempi che aprano una strada e permettano ai tanti corpi intermedi di riorganizzarsi per essere efficaci, concreti, allineati con ciò che il tempo nuovo richiede: pensiero, azione.

Dal dibattito - che presto proseguirà con le stesse modalità e sullo stesso canale - è emerso che, oggi, se c'è un soggetto capace di capire, anticipare e soprattutto orientare verso un orizzonte civico comune le tante buone azioni e buone intenzioni che, in queste ore stanno attravesando il nostro Paese è proprio la società civile.

Una società civile aggregata attorno al bene comune (salute, comunicazione, relazione), sciolta dalla dicotomia pubblico privato, come hanno dimostrato - ha concluso Guido Bosticco - le tante azioni di corporate activism messe in campo in questi giorni. Azioni esemplari, come quelle delle associazioni, delle cooperative, delle Ong e di tutte quelle forme di agire civico e solidale da cui, già ora, dobbiamo ripartire