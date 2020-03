Una preghiera dalla Siria

Missionari e volontari sono persone che potrebbero girarsi dall’altra parte e concentrarsi sui loro problemi, che sono presenti e loro affrontano da anni: la guerra in Siria, la fame in Sud Sudan, l’emergenza sanitaria e sociale in Venezuela. Non lo fanno.

Questo - spiegano dalle Missioni Don Bosco - «significa solo una cosa: puoi avere la fortuna di essere nato nella parte giusta del mondo ma l’empatia e la capacità di condividere sono valori che ogni essere umano deve costruire un pezzettino alla volta, con sacrificio e impegno indipendentemente dalle risorse e dagli strumenti che la sorte gli ha messo a disposizione».

Come fa padre Pier ad Aleppo in Siria con i suoi ragazzi, che in questo video ci dimostrano tutta la loro vicinanza.