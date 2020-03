Barcone con 110 migranti alla deriva: e adesso chi li salverà?

Le trenta ore di viaggio annunciate questa notte agli operatori di Alarm Phone, la piattaforma che raccoglie l’Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, sono state già abbondantemente superate. E davanti alle precauzioni imposte dall’emergenza Coronavirus non c’è nessuno al momento che può salvarli. Sono 110 i migranti che in questo momento si trovano in balia delle onde nella zona Sar (Ricerca e soccorso) maltese. Persone che chiedono disperato aiuto di essere salvate.