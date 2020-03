Brescia: la Protezione civile ha davvero bloccato le mascherine della racconta fondi?

Subito è partito, tra le altre cose, l'ordine di mezzo milione di mascherine. Dal sito di Fondazione Civiltà Bresciana si può seguore l'andamento della raccolta e degli acquisti. Materiale che manca, soprattutto nei presidi di cura e sanità.

Ieri, a Brescia il numero di contagiati ha superato quota 2000 e i decessi per coronavirus sono saliti a 198. Una situazione al limite, oltre che per la popolazione per sanitari, volontari, operatori che hanno bisogno, tra le tante cose, di protezione e mascherine.