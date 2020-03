Che bellezza la tecnologia! Valvole salvavita stampate in 3d

Una bella storia ci arriva da Brescia, uno degli epicentri della crisi del coronavirus. La racconta Massimo Temporelli di TheFabLab. Eccola dalle sue parole:

«Questa mattina di buon ora mi ha svegliato al telefono Nunzia Vallini la direttrice del Giornale di Brescia con cui collaboro da qualche anno per la divulgazione nelle scuole della cultura Industry 4.0 (tra cui la stampa 3d). Aveva la voce agitata, si è scusata e mi ha detto che era un’urgenza: in un ospedale di Brescia le valvole per uno strumento di rianimazione stavano finendo e il fornitore non poteva fornirgliele in tempi brevi. Sarebbe stato un danno incredibile, alcune persone forse avrebbero perso la vita. E dunque, mi chiedeva: è possibile stampare 3d questa valvola?»