Fedez e Ferragni per il San Raffaele: avviati i lavori per la nuova terapia intensiva

Entro la metà di aprile potrebbero essere necessari migliaia di posti in terapia intensiva Il Lancet, una delle più autorevoli riviste scientifiche al mondo, pubblica la previsione di uno studio condotto in collaborazione dall’Istituto Mario Negri e l’Università degli studi Bergamo che sollecita i leader politici e le autorità sanitarie nazionali a muoversi il più rapidamente possibile per garantire che vi siano risorse sufficienti, tra cui personale, posti letto e strutture di terapia intensiva, per quello che accadrà nei prossimi giorni e settimane