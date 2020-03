Il direttore della Caritas ambrosiana scrive ai volontari e operatori

Carissimi,

l’aggravarsi della situazione ha portato le autorità a introdurre progressive restrizioni con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus e sostenere l’impegno dei sanitari, richiamando tutti ad assumere comportamenti responsabili verso se stessi e gli altri. Limitazioni che inevitabilmente hanno riguardato anche la celebrazione dei sacramenti e complessivamente la vita delle nostre comunità. In questo contesto la dimensione della carità non è venuta meno grazie alla generosità che avete saputo mettere in campo individuando soluzioni creative che, con le opportune cautele, continuassero a garantire i servizi essenziali alle persone più fragili.

Mi preme prima di tutto ringraziarvi per tutto quello che avete potuto fare e che potrete continuare a fare provando a conciliare la necessità di rimanere a casa e l’esigenza di non lasciare solo chi è più in difficoltà. Ci siamo trovati impreparati di fronte a una situazione inedita, inimmaginabile, dalla quale impareremo sicuramente qualcosa. Il virus ci ha messo davanti all’evidenza della corresponsabilità. Siamo tutti connessi, tutti parte di una stessa comunità e umanità. Tutto ciò che facciamo o non facciamo ha delle conseguenze sugli altri. Nuove povertà emergeranno a seguito di questa crisi. Nuovi bisogni stanno già avanzando.

Con questo invito alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri, mi preme precisare, a seguito delle nuove disposizioni, le indicazioni (in allegato) suggerite nei giorni scorsi rispetto alle modalità più opportune da adottare per garantire, nel limite del possibile, i servizi essenziali, rispettando le disponibilità di ciascuno e le specificità di ogni situazione.

Con buon senso e creatività, come già avete sperimentato in queste settimane. Ringraziando tutti e ciascuno vi saluto con le parole di speranza che il nostro Arcivescovo, ha rivolto, dalle guglie del Duomo, a Maria: “prepara i nostri cuori alla gioia perché la benedizione di Dio ci aiuti ad essere protagonisti, tutti insieme, tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare”. Vi terremo aggiornati e informati rispetto all’evolversi della situazione, con la speranza che l’azione di responsabilità che ciascuno sta dimostrando porti buoni frutti.