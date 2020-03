Mascherine bloccate: dialogo tra Brescia e la Protezione Civile per una soluzione

Protezione Civile: «nessuno da Roma ha bloccato le mascherine per Brescia» Un comunicato stampa della Protezione Civile risponde a quanto denunciato dalla Fondazione Comunità Bresciana e dal Giornale di Brescia. Secondo la PC, «nessun ordine bloccato da Roma, non ci sono mascherine ferme in attesa di decisioni del Commissario Borrelli»