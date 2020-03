Riccardo Luna: spegnete il telefonino e sognate il futuro

“Nel mondo non c’è mai stata tanta occupazione. Siamo al record di occupazione sia negli Stati Uniti che in Europa, e anche in Italia c’è una ripresa”. Riccardo Luna, giornalista esperto di digitale, è positivo quando parla di lavoro e futuro.

“L’occupazione si divide in due” continua. “Ci sono pochi lavori tanto pagati e tanti lavori poco pagati". Il suo consiglio per essere competitivi nel mondo del lavoro è quindi quello di rimanere umani, di puntare sulle competenze che servono per programmare, progettare, essere creativi.