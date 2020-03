Siria, 9 anni di guerra: 5 milioni di bambini nati sotto le bombe

"Il contesto in Siria è uno dei più complessi al mondo. La violenza e il conflitto attivo continuano tristemente in diverse parti, anche nel nord-ovest, con gravi conseguenze sui bambini, mentre in altre parti i bambini si stanno riconnettendo con parte della loro infanzia perduta, ricostruendo lentamente le loro vite" ha detto Ted Chaiban, Direttore regionale dell'UNICEF per Medio Oriente e Nord Africa, che ha accompagnato Fore nella sua missione in Siria. "È evidente, tuttavia, che nove anni di brutali combattimenti hanno portato il Paese sull'orlo del baratro. Le famiglie ci hanno detto che in casi estremi non avevano altra scelta se non quella di mandare i figli a lavorare o far sposare presto le loro ragazze. Nessun genitore dovrebbe essere costretto a prendere tali decisioni".

"Le parti in guerra e coloro che le sostengono non sono riusciti a porre fine alla carneficina in Siria"- ha detto Fore - “Il nostro messaggio è chiaro: smettete di colpire scuole e ospedali. Smettete di uccidere e mutilare i bambini. Concedeteci la linea di confine e l'accesso transfrontaliero di cui abbiamo bisogno per raggiungere chi ne ha bisogno. Troppi bambini hanno sofferto per troppo tempo".

L'UNICEF lavora con una ampia rete di partner all'interno della Siria e nei paesi vicini per fornire aiuti ai bambini. Solo l'anno scorso l'UNICEF è stata in grado di raggiungere: quasi 750.000 bambini con vaccinazioni di routine o vaccinazioni contro il morbillo; oltre 1 milione di bambini con supporto psicosociale; quasi 3 milioni di bambini con un'istruzione formale e non formale; oltre 5,3 milioni di persone con acqua potabile grazie al miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico; quasi 2 milioni di persone con acqua, strutture igienico-sanitarie e servizi igienico-sanitari.

L'UNICEF ha attualmente bisogno di 682 milioni di dollari per mantenere questi programmi salvavita, ma i finanziamenti sono limitati. "L'unica soluzione alla crisi in Siria è attraverso la diplomazia" - ha detto Chaiban – “L'assistenza umanitaria non porrà fine alla guerra, ma aiuterà a mantenere in vita i bambini. Contiamo sul generoso sostegno dei nostri donatori per continuare a sostenere i bambini siriani, nonostante tutte le altre crisi che si stanno verificando nella regione e nel mondo".

Photographs: “© UNICEF/Al-Issa