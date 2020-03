Associazione Neuroblastoma: «Se si fermano le donazioni si ferma anche la ricerca»

Mai come in questi giorni di veloce diffusione del coronavirus, è evidente il ruolo fondamentale della Ricerca nella nostra vita: per studiare la malattia, trovare farmaci adeguati e soprattutto per aiutarci a guarire. Mentre l’attenzione del mondo si concentra sulla pandemia, le altre malattie, tra cui il Neuroblastoma, però non si fermano. La Campagna di Pasqua rappresenta per l’Associazione Neuroblastoma quasi il 50 % dei fondi raccolti e destinati ogni anno alla ricerca scientifica su questa grave patologia dell’infanzia.

Di Neuroblastoma si ammalano ogni anno circa 140 bambini e stanno continuando ad ammalarsi, anche ora che la nostra attenzione è rivolta perlopiù altrove. All’inizio dell’epidemia tendevamo a pensare “tanto si ammalano solo gli altri”, e poi ci siamo resi conto che potremmo ammalarci tutti, nessuno escluso; allo stesso modo, purtroppo, i bambini che si ammalano non sono solo una realtà lontana ma potrebbero essere anche i ‘nostri’, bambini che conosciamo e non solo un numero da 1 a 140. Per l’Associazione oggi più che mai è fondamentale mandare avanti la ricerca: i bambini ammalati, sotto terapia e immunodepressi , oggi sono ancora più in pericolo di vita.

La campagna di Pasqua “Cerco un Uovo Amico!” è gravemente compromessa: le richieste arrivate attestano una diminuzione dell’80 % della distribuzione delle uova solidali; i volontari non possono muoversi e hanno grosse difficoltà nel distribuire nelle proprie reti di conoscenza le uova che hanno a disposizione; le piazze sono interdette e pertanto le due giornate previste in esterno non sono realizzabili. Gli stand in azienda o presso attività commerciali sono saltati per lo stesso motivo.

Il rischio sarà non poter ottemperare agli impegni presi con i progetti di ricerca che rischiano di “perdere un anno” a discapito dei tanti progressi a oggi ottenuti. Uno per tutti: la lungo sopravvivenza dei nostri bambini che oggi possono sperare di vivere ben oltre i quattro anni dalla fine delle cure, periodo che con i nuovi protocolli e le nuove terapie confidiamo di allungare ulteriormente.

È fondamentale che i bambini ammalati di Neuroblastoma non vengano dimenticati proprio ora. L'associazione ricorda che le Uova di Pasqua che ogni bambino vorrà sulla propria tavola vengono consegnate a domicilio e quindi in totale sicurezza.

Le richieste possono essere fatte online sul sito www.noicimettiamo.org, oppure per telefono allo 010 6018938 o via mail a pasqua@neuroblastoma.org.