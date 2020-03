Carceri, l’appello del volontariato cattolico per misure urgenti

Le associazioni del mondo cattolico impegnate in carcere chiedono al Governo di mettere in campo con urgenza e senza esitazioni dei provvedimenti che consentano di affrontare in maniera adeguata e nei tempi necessari il rischio del diffondersi del contagio da Covid 19 in carcere.

Occorre fare uscire le persone fragili e chi ha un fine pena breve, ampliando la detenzione domiciliare speciale per liberare spazi all’interno degli Istituti di pena, in un momento in cui lo spazio è essenziale per fermare la diffusione dell’epidemia.

Non bastano i presidi sanitari. In un luogo chiuso come il carcere occorrono provvedimenti coraggiosi e decisi a tutela di tutti.

Associazione volontari in carcere

Caritas diocesana di Roma

I cappellani degli Istituti penitenziari di Roma

Ispettore generale dei Cappellani penitenziari

Seac

Comunità di Sant’Egidio

Sesta Città rifugio

VoReCo

I Gruppi di Volontariato Vincenziano