Coronavirus: grazie a una Ong Cremona avrà un ospedale da campo

Carceri, l’appello del volontariato cattolico per misure urgenti Le associazioni del mondo cattolico impegnate in carcere chiedono al Governo di mettere in campo con urgenza e senza esitazioni dei provvedimenti che consentano di affrontare in maniera adeguata e nei tempi necessari il rischio del diffondersi del contagio da Covid 19 in carcere.