Covid19, raccolta fondi per aumentare la strumentazione sanitaria

Le due tende Pma servono per il pre-triage e permette di isolare i casi sospetti. «Abbiamo fatto esperienza come Afmal con l’epidemia di Ebola in Sierra Leone, sappiamo gestire questo tipo di emergenze sanitarie e sappiamo anche che il materiale d’uso come guanti, mascherine e respiratori rischiano di esaurirsi velocemente e non vogliamo farci trovare impreparati o sprovvisti al momento del picco dei contagi da Covid19 ed è qui che nasce la nostra campagna. In momenti come questi» continua «le associazioni umanitarie mettono in campo tutte le risorse per questo strumenti come il fundraising e il 5 per mille hanno un estremo valore. Sono fondamenti e oggi noi questi fondi li utilizziamo per i respiratori».

Ricci conclude con un appello: «Il nostro auspicio è che le persone ascoltino le indicazioni e l’invito a restare a casa: il primo argine è questo. Per questo dico di seguire quello che ci dicono il governo e la protezione civile e uscire solo per reali necessità».

In apertura il Pma allestito all'ospedale San Pietro a Roma