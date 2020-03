Francesca Pasinelli tra i 450 influencer globali di Linkedin

Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon, “influencer” di Linkedin. Tre in Italia, circa 450 in tutto il mondo – riconoscibili dall’ormai celebre bollino blu – tra cui personalità delle istituzioni, dell’economia e delle imprese come Bill Gates, il CEO di Microsoft Satya Nadella e il fondatore di Virgin Richard Branson.

Nel suo primo post che ha “inaugurato” questo nuovo percorso, Francesca Pasinelli ha voluto condividere una riflessione sull’importanza della ricerca scientifica in un contesto come quello attuale che, soprattutto dopo le ultime disposizioni del Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus nel nostro Paese, pone tutti in una condizione di fragilità.

“In questa fase – scrive Francesca Pasinelli nel suo post su Linkedin – abbiamo evidentemente molto da chiedere alla scienza, ma moltissime sono anche le ragioni per cui dire grazie. Anche chi non ha particolari motivi di temere l’impatto di un eventuale contagio sulla propria salute, ha avuto modo di comprendere come un aggravarsi dell’emergenza potrebbe influire su quella dei propri cari e, più in generale, sulla tenuta del nostro sistema sanitario e sulla sua capacità di garantire eguale accesso alle cure per tutti. Questo ci porta inevitabilmente a chiedere la cura e a pretendere che la ricerca si impegni per ottenerla. Che la nostra urgenza diventi una priorità”.