Lesbo: incendio nel campo profughi di Moria. Muore un bambino di sei anni

Il Coronavirus arriva a Lesbo. Msf: «Evacuare i campi profughi in Grecia è sempre più urgente» «In alcune parti del campo di Moria c’è solo un rubinetto ogni 1.300 persone e il sapone non è disponibile. Famiglie di cinque o sei persone devono dormire in meno di tre metri quadri. Questo significa che le misure raccomandate per prevenire la diffusione del virus, come lavarsi spesso le mani e la distanza sociale, sono semplicemente impossibili», dice la dott.ssa Hilde Vochten, coordinatore medico di Medici Senza Frontiere in Grecia