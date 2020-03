A piede libero: un paio di sandali per l'inclusione lavorativa

L’associazione ha infatti predisposto un percorso che, attraverso l’ausilio di psicologi, permetterà ai formandi di costruire un proprio progetto di sviluppo professionale. Colloqui preliminari (nell'immagine) aiuteranno a scegliere le persone più motivate per poi realizzare una bottega con annesso hub di progettazione sociale nel quartiere di San Lorenzo a Roma, dove appunto Marzi sarà al fianco di persone in esecuzione penale esterna o ex detenute.

Perché allora la raccolta fondi? Perché chiedere l’acquisto di sandali attraverso una piattaforma di crowfunding? A cosa servono questi 11mila euro? Se da un lato Marzi mette a disposizione l’attrezzatura produttiva, dall’altro mancano le forniture, il packaging, i denari per i formatori, i sussidi formativi per le persone in esecuzione penale esterna o ex detenute, l’impianto di comunicazione per il dovuto marketing, gli oneri correlati ad un’attività produttiva. Mancano i denari per i costi di avvio, in sostanza.

“L’invito – spiega Paolo Strano, presidente dell’associazione “Semi di libertà” - è a darci una mano perché anche partire in questo momento, con tutto il paese fermo per il Coronavirus, è da pazzi scatenati. È per noi però un segnale positivo. C’è bisogno di una reazione. Il sandalo è di fatto una reazione: rappresenta la libertà. È un simbolo. Ti proietta in un domani e una dimensione che ad oggi manca. È faticoso certo. Stiamo investendo tanto e rischiamo, ma la libertà merita questo ed altro”.

Per sostenere il progetto e comprare i sandali qui