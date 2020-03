Anche Lourdes chiude i cancelli, non era mai successo

Da oggi a mezzogiorno e “per un certo periodo” come ha annunciato il rettore del santuario di Lourdes dal suo profilo twitter i cancelli di Lourdes sono chiusi. Non sarà più possibile per i pellegrini recarsi alla grotta di Massabielle dove nel 1858 la Madonna apparve a Bernardette Soubirou. La chiusura è una delle conseguenze del nuovo step fatto dalla Francia nella lotta all'epidemia da coronavirus e annunciato ieri sera conun discorso a reti unificate dal presidente Macron