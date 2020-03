Fondazione l’Albero della Vita, il programma contro la povertà ai tempi del Coronavirus

Varcare la Soglia è un programma nazionale della Fondazione l’Albero della Vita che da più di 4 anni sta contrastando la povertà in Italia in modo concreto e differente. Sono 1,26 milioni i minori che vivono in povertà assoluta, contro gli 1,2 dell’anno prima. Questa condizione coinvolge 52 mila minori in più rispetto al 2017, 52 mila minori che non hanno accesso al minimo indispensabile per vivere una quotidianità dignitosa. Il programma attivo nelle periferie di Milano, Genova, Roma, Catanzaro, Napoli e Palermo è nato per aiutare le famiglie in difficoltà economica, attraverso un sostegno materiale e sociale – educativo.

«In questa situazione di emergenza da Coronavirus è indispensabile dedicare ancor di più attenzione e cura alle famiglie seguite nel programma, che già vivono in situazioni di disagio: genitori vulnerabili, non occupati, disoccupati, lavoro in nero o precario, redditi bassi», spiega Giuseppe di Rienzo, responsabile del progetto. «L’obiettivo, anche in questo momento di cris, è di garantire e mantenere opportunità educative per i ragazzi vulnerabili delle periferie nelle città dove le situazioni di isolamento prolungato possono accentuare ulteriori stati di disagio e di emarginazione, soprattutto per i bambini. Per questo, le équipe educative sono operative, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, per garantire un sostegno continuativo a tutti i bambini e alle loro famiglie, attraverso le opportunità offerte dalle reti digitali».