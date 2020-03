Magia, prestigio, illusionismo: tutti in campo contro ansia e tristezza

Ci si chiede anche come affrontare l’argomento con i bambini più piccoli che hanno bisogno di credere in un mondo magico e buono e rischiano di essere traumatizzati da questi eventi, considerando che gli stessi genitori non sono preparati ad affrontare una situazione del genere. In questa lotta quotidiana per preservare serenità e speranza può essere di aiuto la magia.

Non parliamo certamente di pratiche superstiziose e dannose ma dell’arte scenica dell’illusionismo, che da sempre attrae la curiosità di grandi e piccoli. Già da tempo la magia è proposta per il suo valore terapeutico e riabilitativo in reparti come le pediatrie e le strutture di riabilitazione.