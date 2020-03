Rossini (Acli): «Le misure del Governo sono un primo passo utile»

«Il Paese ha bisogno di misure per il sostegno nell’emergenza dell’economia e delle famiglie, che comprendano anche provvedimenti per l’emergenza sanitaria, l’ordine pubblico e il lavoro. Un approccio non settoriale utile per contrastare le precarietà e le fragilità prodotte repentinamente dalla crisi», sottolinea Rossini che aggiunge, «Rileviamo anche lo sforzo fatto per sostenere l’azione che le attività del Terzo settore e il sociale stanno sviluppando in questo difficile frangente e le misure per non deteriorare le loro capacità operative. Apprezziamo anche che le forze politiche, nonostante qualche isolata polemica, stiano dando senso e corpo a quella responsabilità repubblicana più volte evocata e sostenuta dal presidente Mattarella».

«Ora il governo», ha concluso il presidente, «deve cominciare a ragionare sul futuro e sulle politiche che possano sostenere la crescita e lo sviluppo del Paese. Non c’è tempo da perdere. E anche l’Europa e i paesi membri dovranno agire con strategie e misure unitarie e non dettate da particolarismi nazionali. Solo così le azioni messe in campo potranno essere davvero efficaci».