A Padova il volontariato prende per mano la città

In merito all'azione di risposta abitativa per persone senza dimora Diocesi-Caritas hanno individuato una struttura ricettiva gestita dalla coop. Città Solare, grazie anche al contributo economico di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Da lunedì 16 marzo 50 persone senza dimora hanno trovato ospitalità in questa struttura - previa visita medica – dove è presente anche un presidio della Croce Rossa attivo tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.

Anche le cucine economiche popolari rimangono aperte ed è inoltre disponibile un presidio della Croce Rossa tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.30.

Caritas mantiene inoltre attivo il Centro di Ascolto (al numero 393 855 74 54). Estende inoltre l'apertura l'asilo notturno di via del Torresino 4 che, per tutta la durata dell'emergenza garantirà un posto sicuro per 24 ore.

Per dare un contributo da destinare alle fragilità più estreme – acquisto generi di prima necessità, acquisto presidi di protezione individuale per volontari, vitto per le persone senza dimora accolte nella nuova struttura individuata - è stata attivata una raccolta fondi dedicata. Per tutte le informazioni è sufficiente entrare nel sito di Padova Capitale Europea del Volontariato.

«Con il progetto si sta quindi già concretizzando una delle principali necessità per la quale è nato: coordinare le disponibilità spontanee ad aiutare le persone più fragili e la chiara indicazione del Governo di restare a casa per responsabilità e tutela della salute pubblica», conclude Emanuele Alecci, presidente del CSV PAdova, «Al progetto hanno aderito anche moltissime associazioni, oltre alla Protezione Civile e a Banca Etica e Produzioni dal Basso per la parte di raccolta fondi».