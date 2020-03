Lo sport al tempo del coronavirus

Individuale o di squadra? L’eterno dilemma su quale tipo di sport scegliere oggi non si pone. La risposta del Centro Sportivo Italiano è anche e sopratutto oggi giocare di squadra. «In questi giorni apparentemente diversi per essere Insieme distanti, e vivere istanti d’insieme, cerchiamo immagini, istantanee, video, racconti che ci facciano sentire ed essere CSI», si legge sul sito, «vogliamo con #StorieDiSport, offrire un’occasione a ragazzi, allenatori, società sportive, ad ogni atleta, di raccontare e raccontarsi in questo insolito e strano momento di “stop”».