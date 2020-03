Rovesciare il paradigma: vita tua, vita mea

È come essere in guerra, ma il paradigma è invertito. Mors tua vita mea si trasforma oggi in mors tua mors mea, che, guardato da un’altra prospettiva, non significa altro che vita tua vita mea. Il Corona virus mette l’intera umanità in uno stato di emergenza, dove l’unica chiave possibile di successo è quella della cooperazione, perché se si ammala uno e più facile che si ammali l’altro e se guarisce uno è più facile che guarisca l’altro.

Nessun avvertimento è stato sufficiente a farci capire che il sistema che abbiamo costruito non regge più. Non l’esasperata crisi ambientale, che ci sta conducendo consapevolmente verso la distruzione del nostro ecosistema e di noi stessi, secondo molti ricercatori nell’arco dei prossimi decenni. Non la grande recessione del 2008, che non ha sortito alcun effetto sul modello di business delle banche, tuttora incentrato sulla massimizzazione dei profitti nel breve periodo, e sull’estremo scollamento tra il valore dei mercati e l’andamento dell’economia. Non la morte invisibile di migliaia di persone, che da anni attraversano il mediterraneo in cerca di un’opportunità di vita e che noi vorremmo rimandare a casa, senza sapere che costituiscono la base paraschiavistica del nostro sistema produttivo. Potrei andare avanti a lungo, ma in molti hanno già parlato e non è servito quasi a nulla.

Nel 2015 Cyril Dion e Mélanie Laurent hanno diretto un meraviglioso documentario dal titolo Demain, che non solo analizza con una chiarezza sconcertante le cause della nostra attuale crisi, ma propone soluzioni concrete per cambiare, già in atto su piccola scala in diverse parti del mondo