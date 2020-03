Sir Ronald Cohen scrive agli attori del mondo della finanza a impatto sociale

Il leader del movimento impact, sir Ronald Cohen, il finanziere londinese promotore di Big Society Capital e presidente del GSG ha scritto oggi una lettera a tutti i membri del The Global Steering Group for Impact Investment. La proponiamo

Siamo di fronte a una crisi globale di eccezionale entità: la pandemia Covid -19 sfida la nostra salute, la nostra vita e la nostra economia, senza alcuna eccezione. Le sfide che pone sono particolarmente grandi per i paesi con servizi sanitari più limitati, le persone anziane e più vulnerabili e le persone a basso reddito. L'effetto sarà devastante per molti. Questo è un momento in cui tutti noi, in quanto leader del movimento a impatto, dobbiamo alzarci ed essere attivi, mostrare solidarietà con le persone colpite e condurre gli sforzi per aiutare a superare la crisi. Dobbiamo aiutare i nostri paesi a sopravvivere all'emergenza e quindi a rilanciare le nostre economie. In definitiva, dobbiamo creare un sistema migliore in grado di affrontare sfide come la crisi pandemica e ambientale di quest'anno.

Per superare questa pandemia, dobbiamo dimostrare i valori della responsabilità reciproca. Ognuno di noi deve fare volontariamente delle concessioni per aiutarci a superare questa crisi. GSG è al tuo fianco per:

- condividere gli interventi di governi, imprese, filantropi, investitori e società civile per vedere se le misure in un paese possono aiutare in altri

- garantire che le organizzazioni a impatto possano raddoppiare gli sforzi per aiutare i più vulnerabili

- progettare programmi che aiutino a gestire questa emergenza e quindi il recupero dall'altra parte

Convinceremo la nostra comunità di leader attraverso interazioni virtuali, nel modo più efficace possibile:

- Non abbiamo altra scelta che rimandare il vertice Pan-Africa del 2020, in programma a Johannesburg, dal 9 all'11 settembre, e prevediamo di tenerlo alla fine del 2021 (date esatte da confermare). Informazioni sui rimborsi sono disponibili sul sito Web del vertice

- Ma poiché è così importante per noi stare insieme, stiamo esplorando un vertice virtuale nelle stesse date e presto ci metteremo in contatto con i dettagli

- Il nostro incontro di leadership di metà anno, che è stato programmato per Torino a maggio, si svolgerà come un incontro virtuale La prossima settimana ci sarà un incontro virtuale dei leader NAB per discutere di tutto quanto sopra e definire le misure che dobbiamo prendere per andare avanti.

Per favore contattate me, o chiunque nel team GSG, con le vostre idee su come GSG, i NAB e i nostri partner strategici possano supportare al meglio voi, le vostre organizzazioni di impatto e la più ampia comunità nel vostro paese in questo momento più impegnativo. Con i miei migliori auguri e pensieri personali per la sicurezza di te e dei tuoi cari,

Sir Ronald CohenChair, The Global Steering Group for Impact Investment